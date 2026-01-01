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Proaim PZLS4 Zeal 4ft слайдер

Proaim PZLS4 Zeal 4ft слайдер

Proaim
Артикул: OLE-0224

Proaim PZLS4 Zeal 4ft – слайдер, который позволяет плавно и бесшумно передвигать камеру весом до 11 кг из стороны в сторону, при этом камера прочно зафиксирована и точно сбалансирована. Устройство можно также установить на штативе под любым углом, что очень удобно для ведения съемок из диагонального ракурса. Данная модель оборудована более широкими рельсами, что отличает ее от современных аналогов и является несомненным преимуществом.

Описание

Благодаря складным ножкам слайдер очень легко установить и демонтировать, т.к. не нужно тратить время на то, чтобы привинтить или отвинтить их. Каждая ножка оборудована резиновым наконечником, что позволяет наиболее прочно зафиксировать устройство на неровной поверхности и предотвратить ее повреждение.

Платформа слайдера перемещается по рельсам, благодаря колесам с подшипниками, которые устанавливаются на рельсы. При необходимости такая конструкция позволяет перевернуть слайдер и совершенно не беспокоиться о том, что камера соскользнет. Колеса оборудованы системой боковых тормозов, которые помогают зафиксировать камеру в нужном положении.

Слайдер имеет индикатор уровня, который помогает наиболее ровно установить камеру по горизонтали. Кроме этого на площадке имеются крепежи 3/8" и 1/4", которые подходят к любой модели штативной головки. Ролики с подшипниками обеспечивают плавное и бесшумное передвижение камеры по рельсам. Подшипники вставляются в пазы, которыми оборудованы рельсы.

Поставляется в удобном кейсе для хранения и транспортировки. 

Технические характеристики:

  • вес, кг – 2,1
  • длина, см – 120
  • максимально возможная нагрузка, кг – 11
  • многоразовые подшипники  
  • крепления с внешней резьбой 3/8" и 1/4'' для установки штативной головки или панорамной головки (в комплект не входят) 
  • материал – высокопрочный алюминий  

Комплектация

  • Слайдер Proaim PZLS4 Zeal 4ft – 1 шт.
  • Кейс – 1 шт.

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