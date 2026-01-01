Proaim PZLS4 Zeal 4ft слайдер

Описание

Благодаря складным ножкам слайдер очень легко установить и демонтировать, т.к. не нужно тратить время на то, чтобы привинтить или отвинтить их. Каждая ножка оборудована резиновым наконечником, что позволяет наиболее прочно зафиксировать устройство на неровной поверхности и предотвратить ее повреждение.

Платформа слайдера перемещается по рельсам, благодаря колесам с подшипниками, которые устанавливаются на рельсы. При необходимости такая конструкция позволяет перевернуть слайдер и совершенно не беспокоиться о том, что камера соскользнет. Колеса оборудованы системой боковых тормозов, которые помогают зафиксировать камеру в нужном положении.

Слайдер имеет индикатор уровня, который помогает наиболее ровно установить камеру по горизонтали. Кроме этого на площадке имеются крепежи 3/8" и 1/4", которые подходят к любой модели штативной головки. Ролики с подшипниками обеспечивают плавное и бесшумное передвижение камеры по рельсам. Подшипники вставляются в пазы, которыми оборудованы рельсы.

Поставляется в удобном кейсе для хранения и транспортировки.

Технические характеристики: