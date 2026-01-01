Артикул: OLE-0223

Proaim PZLS3 Zeal 3ft – слайдер, который позволяет плавно и бесшумно передвигать камеру весом до 10 кг из стороны в сторону, при этом камера прочно зафиксирована и точно сбалансирована. Устройство можно также установить на штатив под любым углом, что очень удобно для ведения съемок из диагонального ракурса. Данная модель оборудована более широкими рельсами, что отличает ее от современных аналогов и является несомненным преимуществом.