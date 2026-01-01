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Proaim PZLS3 Zeal 3ft слайдер

Proaim PZLS3 Zeal 3ft слайдер

Proaim
Артикул: OLE-0223

Proaim PZLS3 Zeal 3ft – слайдер, который позволяет плавно и бесшумно передвигать камеру весом до 10 кг из стороны в сторону, при этом камера прочно зафиксирована и точно сбалансирована. Устройство можно также установить на штатив под любым углом, что очень удобно для ведения съемок из диагонального ракурса. Данная модель оборудована более широкими рельсами, что отличает ее от современных аналогов и является несомненным преимуществом.

Описание

Proaim PZLS3 Zeal – портативный и компактный слайдер усовершенствованной конструкции. Имеет встроенный индикатор уровня. Возможна установка на один или два штатива. Универсальный крепеж позволяет использовать любую современную камеру. Площадка прочно монтируется на рельсах с помощью колес с подшипниками, что позволяет не опасаясь за камеру, даже перевернуть устройство. Система оснащена боковым тормозом, который позволяет зафиксировать слайдер в определенном положении. Ножки изготовлены из высокопрочного металла. Сборка занимает считанные минуты. Резиновые наконечники позволяют прочно зафиксировать слайдер даже на неровной поверхности. Поставляется в удобном кейсе для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:

  • вес, кг – 5,8
  • длина, см – 100
  • максимально возможная нагрузка, кг – 10
  • мягкие подшипники  
  • крепления с внешней резьбой 3/8" и 1/4'' для установки штативной головки или панорамной головки (головки в комплект не входят) 
  • материал – высокопрочный алюминий  

Комплектация

  • Слайдер Proaim PZLS3 Zeal 3ft – 1 шт.
  • Кейс – 1 шт.

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