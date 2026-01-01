Proaim PZLS3 Zeal 3ft слайдер

Proaim PZLS3 Zeal – портативный и компактный слайдер усовершенствованной конструкции. Имеет встроенный индикатор уровня. Возможна установка на один или два штатива. Универсальный крепеж позволяет использовать любую современную камеру. Площадка прочно монтируется на рельсах с помощью колес с подшипниками, что позволяет не опасаясь за камеру, даже перевернуть устройство. Система оснащена боковым тормозом, который позволяет зафиксировать слайдер в определенном положении. Ножки изготовлены из высокопрочного металла. Сборка занимает считанные минуты. Резиновые наконечники позволяют прочно зафиксировать слайдер даже на неровной поверхности. Поставляется в удобном кейсе для хранения и транспортировки.
Технические характеристики:
- вес, кг – 5,8
- длина, см – 100
- максимально возможная нагрузка, кг – 10
- мягкие подшипники
- крепления с внешней резьбой 3/8" и 1/4'' для установки штативной головки или панорамной головки (головки в комплект не входят)
- материал – высокопрочный алюминий