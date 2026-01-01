images
Proaim PZLS2 Zeal 2ft слайдер

Proaim PZLS2 Zeal 2ft слайдер

Proaim
Артикул: OLE-0222

Proaim PZLS2 Zeal 2ft – слайдер, который позволяет плавно и бесшумно передвигать камеру весом до 10 кг из стороны в сторону, при этом камера прочно зафиксирована и точно сбалансирована. Устройство можно также установить на штативе под любым углом, что очень удобно для ведения съемок из диагонального ракурса. Данная модель оборудована более широкими рельсами, что отличает ее от современных аналогов и является несомненным преимуществом.

Описание

Возможна установка на один или два штатива. Универсальный крепеж позволяет использовать любую современную камеру. Площадка прочно монтируется на рельсах с помощью колес с подшипниками, что позволяет не опасаясь за камеру, даже перевернуть устройство. Система оснащена боковым тормозом, который позволяет зафиксировать слайдер в определенном положении. Ножки изготовлены из высокопрочного металла. Сборка занимает считанные минуты. Резиновые наконечники позволяют прочно зафиксировать слайдер даже на неровной поверхности. Поставляется в удобном кейсе для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:

  • вес, кг – 1,8
  • длина, см – 63,5
  • максимально возможная нагрузка, кг – 10
  • мягкие подшипники  
  • крепления с внешней резьбой 3/8" и 1/4'' для установки штативной головки или панорамной головки (в комплект не входят) 
  • материал – высокопрочный алюминий  

Комплектация

  • Слайдер Proaim 2ft Zeal – 1 шт.
  • Кейс – 1 шт.

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Юрий Белинский: &quot;Я, прежде всего, - фоторепортер&quot;
Юрий Белинский: "Я, прежде всего, - фоторепортер"
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Махараджа
Махараджа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.