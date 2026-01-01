Артикул: OLE-0222

Proaim PZLS2 Zeal 2ft – слайдер, который позволяет плавно и бесшумно передвигать камеру весом до 10 кг из стороны в сторону, при этом камера прочно зафиксирована и точно сбалансирована. Устройство можно также установить на штативе под любым углом, что очень удобно для ведения съемок из диагонального ракурса. Данная модель оборудована более широкими рельсами, что отличает ее от современных аналогов и является несомненным преимуществом.