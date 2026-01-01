Proaim Filmcity SL-5 слайдер без сумки

Подшипники с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение камеры. Устройство отличается своей функциональностью и портативностью. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, что предотвращает механические повреждения поверхности, на которую установлен слайдер, а также его проскальзывание. Тихая, бесшумная работа обеспечивается благодаря технологии Nylon Bush.
Технические характеристики:
- длина, см – 122
- вес, кг – 1,95
- размер винтов – 1/4" и 3/8"
- максимально возможная нагрузка, кг – 4
- возможна установка на штатив