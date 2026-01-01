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Proaim Filmcity SL-5 слайдер без сумки

Proaim Filmcity SL-5 слайдер без сумки

Proaim
Артикул: OLE-0227

Proaim Filmcity SL-5 – профессиональная система для установки камеры весом до 4 кг. Слайдер изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия, оборудован самосмазывающимися рельсами. Слайдер имеет ножки с резиновыми наконечниками. Устройство портативное и компактное, удобно для транспортировки.

Описание

Подшипники с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение камеры. Устройство отличается своей функциональностью и портативностью. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, что предотвращает механические повреждения поверхности, на которую установлен слайдер, а также его проскальзывание. Тихая, бесшумная работа обеспечивается благодаря технологии Nylon Bush.

Технические характеристики:

  • длина, см – 122
  • вес, кг – 1,95
  • размер винтов – 1/4" и 3/8"
  • максимально возможная нагрузка, кг – 4
  • возможна установка на штатив

Комплектация

  • Рельсы длиной 122 см – 2 шт.
  • Быстросъемная площадка для камеры – 1 шт.
  • Ножки с резиновыми наконечниками – 2 шт.


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