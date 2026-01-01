Proaim Filmcity SL-30 слайдер

Подшипники с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение камеры. Устройство отличается своей функциональностью и портативностью. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, что предотвращает механические повреждения поверхности, на которую установлен слайдер, а также его проскальзывание. На площадке имеются отверстия для крепежных винтов 1/4".
Технические характеристики:
- длина, см – 106
- длина в собранном виде, см – 84
- диаметр рельса, мм – 15
- расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60
- вес, кг – 1,95
- размер винтов для камеры – 1/4" и 3/8"
- отверстия для крепления к штативу – 1/4" и 3/8"
- максимально возможная нагрузка, кг – 3,5
- возможна установка на штатив