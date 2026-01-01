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Proaim Filmcity SL-30 слайдер

Proaim Filmcity SL-30 слайдер

Proaim
Артикул: OLE-0228

Proaim Filmcity SL-30 – профессиональная система для установки камеры весом до 4 кг. Слайдер изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия, оборудован самосмазывающимися рельсами. Слайдер имеет ножки с резиновыми наконечниками. Устройство портативное и компактное, удобно для транспортировки.

Описание

Подшипники с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение камеры. Устройство отличается своей функциональностью и портативностью. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, что предотвращает механические повреждения поверхности, на которую установлен слайдер, а также его проскальзывание. На площадке имеются отверстия для крепежных винтов 1/4".

Технические характеристики:

  • длина, см – 106
  • длина в собранном виде, см – 84
  • диаметр рельса, мм – 15
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60
  • вес, кг – 1,95
  • размер винтов для камеры – 1/4" и 3/8"
  • отверстия для крепления к штативу – 1/4" и 3/8" 
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3,5
  • возможна установка на штатив

Комплектация

  • Рельсы длиной 106 см – 2 шт.
  • Быстросъемная площадка для камеры – 1 шт.
  • Ножки с резиновыми наконечниками – 2 шт.
  • Кейс для транспортировки – 1 шт.

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