Proaim Filmcity SL-30 слайдер

Описание

Подшипники с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение камеры. Устройство отличается своей функциональностью и портативностью. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, что предотвращает механические повреждения поверхности, на которую установлен слайдер, а также его проскальзывание. На площадке имеются отверстия для крепежных винтов 1/4".

Технические характеристики: