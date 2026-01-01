Proaim Filmcity Mini Skater Dolly тележка

Благодаря мягким колесам с подшипниками устройство движется очень гладко и плавно. Может поворачиваться и двигаться в любом направлении, в том числе и по кругу.
Технические характеристики:
- материал тележки и подставок – высокопрочный алюминий
- цвет – черный
- материал колес – полиуретан
- цвет колес – зеленый или черный (в зависимости от наличия товара на складе)
- диаметр колес, мм – 64
- расстояние между колесами, мм – 175
- длина рамки тележки, см – 20,3
- ширина рамки тележки, см – 8,9
- толщина рамки, мм – 5
- высота первой подставки, мм – 70
- высота второй подставки, мм – 140
- вес тележки, кг – 1,5
- вес штативной головки, г – 620
- максимально возможная нагрузка головки, кг – 3
- крепление для установки камеры – стандартный винт 1/4"
- крепление на штатив – винты 1/4" и 3/8"