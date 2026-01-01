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Proaim Filmcity Mini Skater Dolly тележка

Proaim Filmcity Mini Skater Dolly тележка

Proaim
Артикул: OLE-0245

Proaim Filmcity Mini Skater Dolly – приспособление для съемки, позволяющее получать плавное движение в кадре. Тележка устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность. Подходит для небольших камер.

Описание

Благодаря мягким колесам с подшипниками устройство движется очень гладко и плавно. Может поворачиваться и двигаться в любом направлении, в том числе и по кругу.

Технические характеристики:

  • материал тележки и подставок – высокопрочный алюминий
  • цвет – черный
  • материал колес – полиуретан
  • цвет колес – зеленый или черный (в зависимости от наличия товара на складе)
  • диаметр колес, мм – 64
  • расстояние между колесами, мм – 175
  • длина рамки тележки, см – 20,3
  • ширина рамки тележки, см – 8,9
  • толщина рамки, мм – 5
  • высота первой подставки, мм – 70
  • высота второй подставки, мм – 140
  • вес тележки, кг – 1,5
  • вес штативной головки, г – 620
  • максимально возможная нагрузка головки, кг – 3
  • крепление для установки камеры – стандартный винт 1/4"
  • крепление на штатив – винты 1/4" и 3/8"

Комплектация

  • Тележка – 1 шт.
  • Штативная головка – 1 шт.
  • Подставка для регулировки высоты установки головки – 2 шт.

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