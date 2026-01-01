Proaim D-33 Dolly тележка

Артикул: OLE-0249

Proaim D-33 Dolly – колесная платформа, является одной из наиболее портативных и легких среди современных аналогов. Она отлично подходит для работы с кранами и тяжелыми штативами. Модель оснащена колесами с резиновым покрытием, которые обеспечивают мягкое бесшумное передвижение крана по съемочной площадке. Колеса вращаются на 360 градусов вокруг своей оси.