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Proaim Camtree Moover Dolly (MD-2) тележка

Proaim Camtree Moover Dolly (MD-2) тележка

Proaim
Артикул: OLE-0247

Proaim Camtree Moover Dolly (MD-2) – обеспечивает плавное передвижение камеры по площадке в любом направлении, в том числе вращение на 360 градусов вокруг своей оси. Колеса тележки можно фиксировать в любом положении и под любым углом. Она дает оператору возможность вести съемку из нижнего ракурса. Подходит как для DSLR, так и для небольших кинокамер и тяжелых камер весом до 22 кг.   

Описание

Конструкция тележки позволяет наклонять камеру из стороны в сторону. Для этого не требуется установка штативной головки, что очень удобно и позволяет вести съемку из нижних ракурсов. Шкала помогает в тех случаях, когда оператору нужно точно просчитать траекторию движения тележки и выставить колеса в определенном положении.

Система тормозов представляет собой небольшую подушку, закрепленную на площадке тележки несколькими винтами. Она помогает предотвратить движение тележки тогда, когда это не нужно, например, когда оператор устанавливает камеру.

В комплекте с тележкой Camtree Moover Dolly поставляются лазерная указка и держатель для нее, которые крепятся к тележке. Лазер, направленный вперед, помогает оператору двигать тележку по идеально прямой траектории.

Технические характеристики:

  • вес, кг – 3  
  • материал колес – полиуретан  
  • максимально возможная нагрузка, кг – 22
  • материал – алюминий с черным анодированным покрытием   
  • размеры, см – 45,2x36,6x6,1 
  • штативная головка крепится при помощи винтов 3/8" с внутренней резьбой 

Комплектация

  • Тележка Camtree Moover Dolly (MD-2) – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.
  • Лазерная указка – 1 шт.
  • Держатель для указки – 1 шт.

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