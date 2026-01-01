Proaim Camtree Moover Dolly (MD-2) тележка

Конструкция тележки позволяет наклонять камеру из стороны в сторону. Для этого не требуется установка штативной головки, что очень удобно и позволяет вести съемку из нижних ракурсов. Шкала помогает в тех случаях, когда оператору нужно точно просчитать траекторию движения тележки и выставить колеса в определенном положении.
Система тормозов представляет собой небольшую подушку, закрепленную на площадке тележки несколькими винтами. Она помогает предотвратить движение тележки тогда, когда это не нужно, например, когда оператор устанавливает камеру.
В комплекте с тележкой Camtree Moover Dolly поставляются лазерная указка и держатель для нее, которые крепятся к тележке. Лазер, направленный вперед, помогает оператору двигать тележку по идеально прямой траектории.
Технические характеристики:
- вес, кг – 3
- материал колес – полиуретан
- максимально возможная нагрузка, кг – 22
- материал – алюминий с черным анодированным покрытием
- размеры, см – 45,2x36,6x6,1
- штативная головка крепится при помощи винтов 3/8" с внутренней резьбой