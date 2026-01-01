Proaim Camtree Linear Slider 3ft слайдер с ножками

Описание

С помощью сладейра обеспечивается плавное и бесшумное движение камеры из стороны в сторону. Конструкцией предусмотрена универсальная быстросъемная площадка для камеры, которая оснащена отверстиями для винта 1/4" и подходит для большинства моделей современных видеокамер. На слайдере имеются отверстия для стандартных крепежей 1/4" и 3/8" и он может быть установлен на один или на два штатива.

Ножки с резиновыми наконечниками обеспечивают большую устойчивость слайдера на поверхности. Длина ножек регулируется и достигает 15 см. Площадка оборудована отверстием для стандартного крепежа 1/4'' и замком для балансировки камеры.

Характеристики слайдера:

длина – 39,5"

длина в собранном виде – 39,5"

ширина слайдера – 2,9"

диаметр рельс, мм – 16

расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 60

материал изготовления – алюминий

размеры площадки для камеры – 6"x4"

винт для крепления камеры – 3/8"

винты для установки на штатив – "1/4 и 3/8"

вес слайдера, кг – 3

максимально возможная нагрузка, кг – 30

размеры кейса для транспортировки – 41,5"x6,5"x4,5"

Внутри кейса для транспортировки мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.