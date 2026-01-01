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Proaim Camtree Linear Slider 3ft слайдер с ножками

Proaim Camtree Linear Slider 3ft слайдер с ножками

Proaim
Артикул: NVF-1765

Proaim Camtree Linear Slider 3ft – удобный в работе слайдер из анодированного алюминия, оборудован самосмазывающимися рельсами. Может быть установлен на штатив. Слайдер оборудован ножками, высота установки которых регулируется (максимально до 15 см).  

Описание

С помощью сладейра обеспечивается плавное и бесшумное движение камеры из стороны в сторону. Конструкцией предусмотрена универсальная быстросъемная площадка для камеры, которая оснащена отверстиями для винта 1/4" и подходит для большинства моделей современных видеокамер. На слайдере имеются отверстия для стандартных крепежей 1/4" и 3/8" и он может быть установлен на один или на два штатива.

Ножки с резиновыми наконечниками обеспечивают большую устойчивость слайдера на поверхности. Длина ножек регулируется и достигает 15 см. Площадка оборудована отверстием для стандартного крепежа 1/4'' и замком для балансировки камеры.  
 
Характеристики слайдера: 
  • длина – 39,5"
  • длина в собранном виде – 39,5"
  • ширина слайдера – 2,9"
  • диаметр рельс, мм – 16
  • расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 60
  • материал изготовления – алюминий
  • размеры площадки для камеры – 6"x4"
  • винт для крепления камеры – 3/8"
  • винты для установки на штатив – "1/4 и 3/8"
  • вес слайдера, кг – 3
  • максимально возможная нагрузка, кг – 30
  • размеры кейса для транспортировки – 41,5"x6,5"x4,5"

Внутри кейса для транспортировки мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.

Комплектация

   

 

(SH36016)

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