Proaim Camtree Linear Slider 3ft слайдер с ножками

С помощью сладейра обеспечивается плавное и бесшумное движение камеры из стороны в сторону. Конструкцией предусмотрена универсальная быстросъемная площадка для камеры, которая оснащена отверстиями для винта 1/4" и подходит для большинства моделей современных видеокамер. На слайдере имеются отверстия для стандартных крепежей 1/4" и 3/8" и он может быть установлен на один или на два штатива.
- длина – 39,5"
- длина в собранном виде – 39,5"
- ширина слайдера – 2,9"
- диаметр рельс, мм – 16
- расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 60
- материал изготовления – алюминий
- размеры площадки для камеры – 6"x4"
- винт для крепления камеры – 3/8"
- винты для установки на штатив – "1/4 и 3/8"
- вес слайдера, кг – 3
- максимально возможная нагрузка, кг – 30
- размеры кейса для транспортировки – 41,5"x6,5"x4,5"
Внутри кейса для транспортировки мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.