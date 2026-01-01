Proaim Camtree Flow Dolly тележка

Штативная головка вращается в трех плоскостях. Это единственная модель головки среди современных аналогов с подобной функцией. Штативная головка обеспечивает плавное и бесшумное движение камеры.
Технические характеристики головки:
- винт для крепления камеры – 1/4" (универсальный)
- винт для крепления на штатив – 1/4" (универсальный)
- вес, г – 620
- максимально возможная нагрузка, кг – 3
Технические характеристики:
- материал тележки – черный анодированный алюминий
- материал штативной головки – высокопрочный ABS-пластик
- материал колес – полиуретан
- диаметр колес, мм – 64
- расстояние между колесами, мм – 175
- длина рамки тележки, см – 20,3
- ширина рамки тележки, см – 8,9
- толщина рамки тележки, мм – 5
- высота одного регулятора высоты, мм – 70
- высота двух регуляторов высоты, мм – 140
- общий вес, кг – 1,5
- максимально возможная нагрузка, кг – 4
- винт для крепления камеры – 1/4"
- винт для установки на штатив – 1/4"
- габариты, см – 24x20,5x2,4
- вес, г – 880