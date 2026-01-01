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Proaim Camtree Flow Dolly тележка

Proaim Camtree Flow Dolly тележка

Proaim
Артикул: OLE-0246

Proaim Camtree Flow Dolly – обеспечивает плавное и бесшумное передвижение камеры по съемочной площадке в различных направлениях: при движении по прямой, вращении вокруг оси и т.п. Тележка совместима с видеокамерами небольшого размера и с DLSR-камерами.

Описание

Штативная головка вращается в трех плоскостях. Это единственная модель головки среди современных аналогов с подобной функцией. Штативная головка обеспечивает плавное и бесшумное движение камеры. 

Технические характеристики головки: 

  • винт для крепления камеры – 1/4" (универсальный)
  • винт для крепления на штатив – 1/4" (универсальный)
  • вес, г – 620 
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3  

Технические характеристики:

  • материал тележки – черный анодированный алюминий 
  • материал штативной головки – высокопрочный ABS-пластик
  • материал колес – полиуретан 
  • диаметр колес, мм – 64
  • расстояние между колесами, мм – 175
  • длина рамки тележки, см – 20,3
  • ширина рамки тележки, см – 8,9
  • толщина рамки тележки, мм – 5
  • высота одного регулятора высоты, мм – 70
  • высота двух регуляторов высоты, мм – 140
  • общий вес, кг – 1,5  
  • максимально возможная нагрузка, кг – 4 
  • винт для крепления камеры – 1/4"  
  • винт для установки на штатив – 1/4"
  • габариты, см – 24x20,5x2,4
  • вес, г – 880

Комплектация

  • Тележка Flow Wheel Dolly (SD-HF) – 1 шт.
  • Устройство для регулировки высоты – 2 шт.
  • Штативная головка с системой демпфирования – 1 шт.

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