Proaim Camtree Flow Dolly тележка

Артикул: OLE-0246

Proaim Camtree Flow Dolly – обеспечивает плавное и бесшумное передвижение камеры по съемочной площадке в различных направлениях: при движении по прямой, вращении вокруг оси и т.п. Тележка совместима с видеокамерами небольшого размера и с DLSR-камерами.