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Movie Yeah MY Skater-Dolly слайдер-тележка для видеосъемки

Movie Yeah MY Skater-Dolly слайдер-тележка для видеосъемки

Movie Yeah
Артикул: FTR-643

Movie Yeah MY Skater-Dolly – сладер-тележка предназначена для создания плавной и ровной панорамы. Функцию слайдера выполняют рельсы dolly, которые имеют шесть регулируемых опор, что позволяет добиться плавных и точных проездов.

Длина рельс 160 см.

Описание

Тесты прибора проходили со съемкой на длиннофокусную оптику до 135 мм. Использовались камеры до трех килограмм.

MY Skater-Dolly cостоит из двух устройств – Skater и Dolly. Подходит для любых видеокамер. Это гибридный агрегат, который совмещает в себе такое оборудование как скейтер и слайдер. Единственный в мире skater, имеющий три поворотных ролика, один из которых может свободно вращаться на двух подшипниках, что позволяет создать любую траекторию. Это и многое другое делает Movie Yeah MY Skater-Dolly универсальным устройством для видеосъемки.
 
MY Skater – площадка на четырех опорных точках обеспечивает устойчивость камер любых размеров. Более того, есть возможность отрегулировать ролики, установив их ближе или дальше от центра площадки. Комплектуется съемной штативной головой.
 
MY Dolly имеет шесть регулируемых опор. Таким образом Dolly является устойчивой основой при создании плавной и ровной панорамы.  
MY Dolly может быть установлен на два фотоштатива, что позволяет осуществлять съемку на любом уровне.
 
Длина рельс – 160 см, это оптимальная длина, которая дает возможность создать долгую панораму, не испытывая дискомфорта от недостаточной длины слайдера.
 
MY Skater-Dolly упаковывается в специальную сумку. Компактные размеры не затруднят перемещение по городу. Устройство можно использовать как в студии, так и  на улице. MY Skater-Dolly позволяет осуществлять творческие задачи в любом месте. 

Характеристики:

  • длина – 160 см
  • ширина – 35 см
  • высота – 8 см
  • вес – 3,5 кг

 

Комплектация

  • Скейтер.
  • Штативная головка.
  • Долли (рельсы).
  • Сумка-чехол.
  • Инструкция.
  • Коробка. 

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