Movie Yeah MY Skater-Dolly слайдер-тележка для видеосъемки

MY Skater-Dolly cостоит из двух устройств – Skater и Dolly. Подходит для любых видеокамер. Это гибридный агрегат, который совмещает в себе такое оборудование как скейтер и слайдер. Единственный в мире skater, имеющий три поворотных ролика, один из которых может свободно вращаться на двух подшипниках, что позволяет создать любую траекторию. Это и многое другое делает Movie Yeah MY Skater-Dolly универсальным устройством для видеосъемки.

MY Skater – площадка на четырех опорных точках обеспечивает устойчивость камер любых размеров. Более того, есть возможность отрегулировать ролики, установив их ближе или дальше от центра площадки. Комплектуется съемной штативной головой.

MY Dolly имеет шесть регулируемых опор. Таким образом Dolly является устойчивой основой при создании плавной и ровной панорамы.

MY Dolly может быть установлен на два фотоштатива, что позволяет осуществлять съемку на любом уровне.

Длина рельс – 160 см, это оптимальная длина, которая дает возможность создать долгую панораму, не испытывая дискомфорта от недостаточной длины слайдера.