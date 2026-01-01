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Konova Basic моторизация

Konova Basic моторизация

Konova
Артикул: DAN-0595

Konova Basic моторизация – базовый контроллер, который позволяет с легкостью регулировать движение камеры по слайдеру в режиме Real-time. 

Описание

По сравнению со своими существующими аналогами устройство удобнее в работе – его интерфейс проще и понятнее. За счет имеющегося встроенного индикатора уровня контроллер позволяет как можно точнее контролировать движение камеры. Устройство еще более удобно в работе в комбинации с головкой Konova Smart Head. Такое сочетание позволяет регулировать положение камеры по трем осям.

Контроллер оборудован удобными ручками, с помощью которых можно с легкостью регулировать передвижение камеры по слайдеру и головки вправо/влево и вверх/вниз. Устройство позволяет получить более динамичные кадры. Для более точной регулировки можно работать с обоими ручками одновременно.

Также возможна работа в трехмерном режиме. Для переключения в трехмерный режим работы необходимо подсоединить контроллер к головке и нажать кнопку 3-Axis Mode. При этом режиме можно регулировать не только вращение головки, но и работу слайдера.

Характеристики:

  • габариты, см – 14х9х5,5
  • напряжение на входе, V – 12
  • масса, г – 320 

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