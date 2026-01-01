FST Slidecam lite SL-60 слайдер 60 см

Характеристики:
- длина, см - 60
- ширина, см - 4
- максимальная нагрузка, кг - 9
- оптимальная нагрузка, кг - 3–6
- материал изготовления - сплав алюминия и стали
Чехол в комплекте.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST Slidecam lite SL-60 - слайдер длинной 60 см.
Слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. За счет конструкции позволяет получать плавное и стабильное изображение в кадре при движении.
Характеристики:
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