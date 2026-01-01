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FST Slidecam lite SL-60 слайдер 60 см

FST Slidecam lite SL-60 слайдер 60 см

FST
Артикул: DAN-1118

FST Slidecam lite SL-60 - слайдер длинной 60 см.

Слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. За счет конструкции позволяет получать плавное и стабильное изображение в кадре при движении.

Описание

Характеристики:

  • длина, см - 60
  • ширина, см - 4
  • максимальная нагрузка, кг - 9
  • оптимальная нагрузка, кг - 3–6
  • материал изготовления - сплав алюминия и стали
Чехол в комплекте.

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