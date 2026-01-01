Camtree Flow Dolly (SD-HF) тележка для видеосъемки

Еще одним преимуществом тележки является возможность увеличения размера площадки для камеры. Это позволяет устанавливать при необходимости на нее дополнительное оборудование. Тележку можно располагать как на ровной, так и неровной поверхности – это абсолютно не влияет на качество конечного результата. Изготовлена из высокопрочного анодированного алюминия.
Характеристики:
- материал штативной головки – высокопрочный ABS-пластик
- материал колес – полиуретан
- диаметр колес, мм – 64
- расстояние между колесами, мм – 175
- длина рамки тележки – 8"
- ширина рамки тележки – 3,5"
- толщина рамки тележки, мм – 5
- высота одного регулятора высоты, мм – 70
- высота двух регуляторов высоты, мм – 140
- общий вес, кг – 1,5
- вес штативной головы, г – 620
- максимально возможная нагрузка штативной головы, кг – 3
- винт для крепления камеры – 1/4
- винт для установки на штатив – 1/4
Технические характеристики:
- габариты, см – 24x20,5x2,4
- вес, г – 0,880
- максимально возможная нагрузка, кг – 4
Штативная голова вращается в трех плоскостях. Это единственная модель головки среди современных аналогов с подобной функцией. Штативная голова обеспечивает плавное и бесшумное движение камеры.
Технические характеристики головы:
- винт для крепления камеры – 1/4 (универсальный)
- винт для крепления на штатив – 1/4 (универсальный)
- высота, мм – 105
- вес, г – 620
- максимально возможная нагрузка, кг – 3