Camtree Flow Dolly (SD-HF) тележка для видеосъемки

Артикул: NVF-1769

Camtree Flow Dolly (SD-HF) – тележка для съемки видео. Обеспечивает плавное и бесшумной передвижение камеры по съемочной площадке. Тележку можно передвигать по прямой, вращать вокруг своей и т.д. Она очень удобна для ведения съемки из нижних ракурсов даже без использования панорамной головы.

Тележка совместима с видеокамерами небольшого размера и с DLSR.