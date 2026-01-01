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Camtree Flow Dolly (SD-HF) тележка для видеосъемки

Camtree Flow Dolly (SD-HF) тележка для видеосъемки

Артикул: NVF-1769

Camtree Flow Dolly (SD-HF) – тележка для съемки видео. Обеспечивает плавное и бесшумной передвижение камеры по съемочной площадке. Тележку можно передвигать по прямой, вращать вокруг своей и т.д. Она очень удобна для ведения съемки из нижних ракурсов даже без использования панорамной головы.

Тележка совместима с видеокамерами небольшого размера и с DLSR.

Описание

Еще одним преимуществом тележки является возможность увеличения размера площадки для камеры. Это позволяет устанавливать при необходимости на нее дополнительное оборудование. Тележку можно располагать как на ровной, так и неровной поверхности – это абсолютно не влияет на качество конечного результата. Изготовлена из высокопрочного анодированного алюминия.
 
Характеристики: 
  • материал штативной головки – высокопрочный ABS-пластик
  • материал колес – полиуретан
  • диаметр колес, мм – 64
  • расстояние между колесами, мм – 175
  • длина рамки тележки – 8"
  • ширина рамки тележки – 3,5"
  • толщина рамки тележки, мм – 5
  • высота одного регулятора высоты, мм – 70
  • высота двух регуляторов высоты, мм – 140
  • общий вес, кг – 1,5
  • вес штативной головы, г – 620
  • максимально возможная нагрузка штативной головы, кг – 3
  • винт для крепления камеры – 1/4
  • винт для установки на штатив – 1/4 

Технические характеристики:

  • габариты, см – 24x20,5x2,4
  • вес, г – 0,880
  • максимально возможная нагрузка, кг – 4
Штативная голова вращается в трех плоскостях. Это единственная модель головки среди современных аналогов с подобной функцией. Штативная голова обеспечивает плавное и бесшумное движение камеры. 
 
Технические характеристики головы: 
  • винт для крепления камеры – 1/4 (универсальный)
  • винт для крепления на штатив – 1/4 (универсальный)
  • высота, мм – 105
  • вес, г – 620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

Комплектация

  • Тележка Flow Wheel Dolly (SD-HF).
  • Устройство для регулировки высоты – 2 шт.
  • Штативная головка с системой демпфирования.

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