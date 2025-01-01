images
Manfrotto 114MV тележка-долли

Manfrotto 114MV тележка-долли

Manfrotto
Артикул: OLE-0766

Manfrotto 114MV – надежная и мощная тележка. Предназначена для использования с габаритными фото- и видеоштативами с шипами. Оснащена большими колесами 127 мм и уникальной системой блокировки. Максимальная нагрузка, кг – 60; вес тележки, кг – 6,2; диаметр в разложенном виде, см – 122.

Описание

Manfrotto 114MV тележка-долли

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера