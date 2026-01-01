images
NWStudio (3355) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio (3355) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio
Артикул: DAN-4359
4,0 1 оценка
Оставить отзыв

Хлопушка NWStudio (3355) для кино- и видеосъемки.

Черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см. Черно-белый верх. Английская разметка. Вес - 425 г.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.

Кинохлопушка размечена на 17 полей.

Имеет подписи:

  • PROD. – Production (проект/фильм)
  • DIR. – Director (режиссер)
  • D.O.P. – Director of photography (оператор)
  • CAMERA – камера
  • ROLL – носитель (катушка/диск/флешкарта)
  • SCEN – сцена
  • TAKE – дубль
  • DATE – дата
  • FPS – Frames per Second (кадровая частота)
  • INT|EXT – условия съемки Интерьер/Экстерьер (помещение/улица)
  • DAY|NIGHT – день/ночь
  • SHUTTER – Shutter Speed (выдержка)
  • FILTER – фильтр
  • WB – White Balance (баланс белого, цветовая температура )
  • ISO – светочувствительность
  • SYNK|MOS – звуковая категория (синхронный звук/без звука)
  • SHOT
  • DAY№
  • Lens

Характеристики:

  • высота - 24,5 см
  • ширина - 29 см
  • материал - дерево/акрил

Отзывы о товаре

4,0 ★★★★ 1 оценка
Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-14 %
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Арт. NVF-6580
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
4,338 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

-13.64 %180 ₽
150 ₽
В корзину
Fotokvant PEN-Red легкостираемый карандаш для хлопушки красный
Арт. NVF-6846
Fotokvant PEN-Red легкостираемый карандаш для хлопушки красный
4,33 оценки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PEN-Red – легкостираемый карандаш для хлопушки красный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

270 ₽
В корзину

Видео

Хлопушка для кино и видео. Инструкция по эксплуатации.
Хлопушка для кино и видео. Инструкция по эксплуатации.
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Подводные боксы

Узнать больше
Проекторы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.