Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами

Описание

Штатив Benro TMA28AB2 Mach3 с шаровой головой (трансформер в монопод)

Benro TMA28AB2 — это профессиональный алюминиевый штатив из серии Mach3, сочетающий классический дизайн, передовые материалы и высокую функциональность. Модель легко трансформируется в монопод, что делает её универсальным решением для студийной и выездной съемки. Штатив выдерживает нагрузку до 14 кг при собственном весе 2,21 кг.

Основные характеристики

Максимальная высота: 165,5 см.

165,5 см. Минимальная высота: 41,5 см.

41,5 см. Длина в сложенном виде: 62,5 см.

62,5 см. Количество секций: 4.

4. Максимальная нагрузка: 14 кг.

14 кг. Вес штатива: 2,21 кг.

2,21 кг. Материал ног: Специальный сплав алюминия и магния.

Специальный сплав алюминия и магния. Материал хаба: Магниевый сплав с порошковым покрытием.

Конструкция и особенности

Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод — достаточно отсоединить центральную колонну и одну ногу, затем соединить их вместе. Это добавляет гибкости при съемке в движении.

Штатив легко превращается в монопод — достаточно отсоединить центральную колонну и одну ногу, затем соединить их вместе. Это добавляет гибкости при съемке в движении. Цанговые замки: Эргономичные замки с рифленой текстурой удобны в работе при любых погодных условиях, обеспечивают надежную фиксацию и защищены от попадания пыли.

Эргономичные замки с рифленой текстурой удобны в работе при любых погодных условиях, обеспечивают надежную фиксацию и защищены от попадания пыли. Регулировка угла ног: Три независимых положения (21°, 55°, 80°) позволяют устанавливать штатив на неровных поверхностях или для съемки с уровня земли.

Три независимых положения (21°, 55°, 80°) позволяют устанавливать штатив на неровных поверхностях или для съемки с уровня земли. Центральная колонна: Имеет фиксирующее углубление, предотвращающее прокручивание при панорамировании. Может быть перевернута для съемки с низких ракурсов. В комплекте идет короткая колонна для работы с уровня земли.

Имеет фиксирующее углубление, предотвращающее прокручивание при панорамировании. Может быть перевернута для съемки с низких ракурсов. В комплекте идет короткая колонна для работы с уровня земли. Крюк для груза: Утопленный подпружиненный крюк в нижней части колонны позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости в ветреную погоду.

Утопленный подпружиненный крюк в нижней части колонны позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости в ветреную погоду. Штативная голова B2: Компактная шаровая голова с тремя независимыми регулировками: панорамирование на 360°, фрикцион для точной настройки блокировки шара, быстросъемная площадка Arca-Swiss с двойной блокировкой.

Для чего используется

Штатив Benro TMA28AB2 является универсальным инструментом для широкого круга задач: