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Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами

Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: MTG-0668

Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами. Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Идеально подходят для работы в студии и на природе. Высокая допустимая нагрузка 14 кг при весе 2,21 кг, широкий диапазон регулировок высоты 41,5-165,5 см.

Описание

Штатив Benro TMA28AB2 Mach3 с шаровой головой (трансформер в монопод)

Benro TMA28AB2 — это профессиональный алюминиевый штатив из серии Mach3, сочетающий классический дизайн, передовые материалы и высокую функциональность. Модель легко трансформируется в монопод, что делает её универсальным решением для студийной и выездной съемки. Штатив выдерживает нагрузку до 14 кг при собственном весе 2,21 кг.

Основные характеристики

  • Максимальная высота: 165,5 см.
  • Минимальная высота: 41,5 см.
  • Длина в сложенном виде: 62,5 см.
  • Количество секций: 4.
  • Максимальная нагрузка: 14 кг.
  • Вес штатива: 2,21 кг.
  • Материал ног: Специальный сплав алюминия и магния.
  • Материал хаба: Магниевый сплав с порошковым покрытием.

Конструкция и особенности

  • Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод — достаточно отсоединить центральную колонну и одну ногу, затем соединить их вместе. Это добавляет гибкости при съемке в движении.
  • Цанговые замки: Эргономичные замки с рифленой текстурой удобны в работе при любых погодных условиях, обеспечивают надежную фиксацию и защищены от попадания пыли.
  • Регулировка угла ног: Три независимых положения (21°, 55°, 80°) позволяют устанавливать штатив на неровных поверхностях или для съемки с уровня земли.
  • Центральная колонна: Имеет фиксирующее углубление, предотвращающее прокручивание при панорамировании. Может быть перевернута для съемки с низких ракурсов. В комплекте идет короткая колонна для работы с уровня земли.
  • Крюк для груза: Утопленный подпружиненный крюк в нижней части колонны позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости в ветреную погоду.
  • Штативная голова B2: Компактная шаровая голова с тремя независимыми регулировками: панорамирование на 360°, фрикцион для точной настройки блокировки шара, быстросъемная площадка Arca-Swiss с двойной блокировкой.

Для чего используется

Штатив Benro TMA28AB2 является универсальным инструментом для широкого круга задач:

  • Студийная и пейзажная съемка: Высокая нагрузка и широкий диапазон высот делают его пригодным для работы с тяжелыми зеркальными камерами и длиннофокусной оптикой.
  • Тревел-фотография: Относительно небольшой вес, компактность в сложенном виде и защита от погодных условий подходят для путешествий.
  • Видеосъемка и панорамы: Цифровая шкала на оси панорамирования помогает точно совмещать кадры.

Комплектация

  • Штатив Benro TMA28AB2 с шаровой головой — 1 шт.
  • Короткая центральная колонна для съемки с уровня земли — 1 шт.
  • Сменные шипы из нержавеющей стали (вместо резиновых опор) — 1 комплект.
  • Плотный чехол с ручками для переноски и съемным плечевым ремнем — 1 шт.
  • Дополнительный тонкий чехол для защиты от потертостей — 1 шт.

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