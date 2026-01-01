Benro TMA28AB2 штатив Mach3 c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами

Штатив Benro TMA28AB2 Mach3 с шаровой головой (трансформер в монопод)
Benro TMA28AB2 — это профессиональный алюминиевый штатив из серии Mach3, сочетающий классический дизайн, передовые материалы и высокую функциональность. Модель легко трансформируется в монопод, что делает её универсальным решением для студийной и выездной съемки. Штатив выдерживает нагрузку до 14 кг при собственном весе 2,21 кг.
Основные характеристики
- Максимальная высота: 165,5 см.
- Минимальная высота: 41,5 см.
- Длина в сложенном виде: 62,5 см.
- Количество секций: 4.
- Максимальная нагрузка: 14 кг.
- Вес штатива: 2,21 кг.
- Материал ног: Специальный сплав алюминия и магния.
- Материал хаба: Магниевый сплав с порошковым покрытием.
Конструкция и особенности
- Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод — достаточно отсоединить центральную колонну и одну ногу, затем соединить их вместе. Это добавляет гибкости при съемке в движении.
- Цанговые замки: Эргономичные замки с рифленой текстурой удобны в работе при любых погодных условиях, обеспечивают надежную фиксацию и защищены от попадания пыли.
- Регулировка угла ног: Три независимых положения (21°, 55°, 80°) позволяют устанавливать штатив на неровных поверхностях или для съемки с уровня земли.
- Центральная колонна: Имеет фиксирующее углубление, предотвращающее прокручивание при панорамировании. Может быть перевернута для съемки с низких ракурсов. В комплекте идет короткая колонна для работы с уровня земли.
- Крюк для груза: Утопленный подпружиненный крюк в нижней части колонны позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости в ветреную погоду.
- Штативная голова B2: Компактная шаровая голова с тремя независимыми регулировками: панорамирование на 360°, фрикцион для точной настройки блокировки шара, быстросъемная площадка Arca-Swiss с двойной блокировкой.
Для чего используется
Штатив Benro TMA28AB2 является универсальным инструментом для широкого круга задач:
- Студийная и пейзажная съемка: Высокая нагрузка и широкий диапазон высот делают его пригодным для работы с тяжелыми зеркальными камерами и длиннофокусной оптикой.
- Тревел-фотография: Относительно небольшой вес, компактность в сложенном виде и защита от погодных условий подходят для путешествий.
- Видеосъемка и панорамы: Цифровая шкала на оси панорамирования помогает точно совмещать кадры.