Benro MeFoto BMBPABLK BackPacker Black штатив алюминиевый с цангами

Описание

Компактная шаровая голова серии Q имеет две независимые регулировки. Угол наклона положения головы, предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Инновационные прорезиненные цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна с надежным цанговым фиксатором.

Два независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Комплектуется уплотненным чехлом.

Технические характеристики комплекта: