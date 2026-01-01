Benro MeFoto BMBPABLK BackPacker Black штатив алюминиевый с цангами

Компактная шаровая голова серии Q имеет две независимые регулировки. Угол наклона положения головы, предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Инновационные прорезиненные цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна с надежным цанговым фиксатором.
Два независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.
Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.
Комплектуется уплотненным чехлом.
Технические характеристики комплекта:
- Минимальная высота, см – 43
- Максимальная высота, см – 132
- В сложенном виде, см – 32
- Вес, кг – 1,19
- Допустимая нагрузка, кг – 4
- Материал – алюминий