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Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой

Benro Dual-Tube A573TBS6PRO штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8078

Benro A573TBS6PRO штатив Dual-Tube с видеоголовой/алюминиевый - классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом. Максимальная высота, см – 158 Допустимая нагрузка, кг – 6

Описание

Телескопическая средняя растяжка с фиксирующими рычагами позволяет точно установить углы ног, в том числе и в максимально широком положении.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.

Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Опоры можно легко удалить, чтобы использовать двойные шипы на грунтовой поверхности.

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Benro S6Pro – отличный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

 

 Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 75
  • Максимальная высота, см – 158
  • В сложенном виде, см – 84,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 6
  • Вес, кг – 4,6
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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