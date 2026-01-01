Benro Aero C3883TS6PRO карбоновый штатив-трансформер с видеоголовой

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro С3883Т. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который можно взять с собой в путешествие, не обременяя свое снаряжение лишним объемом.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Одна из ножек штатива откручивается и прикрепляется к центральной колоне, и вместе они образуют полно-функциональный монопод. Высота монопода 167 см.



Штатив изготовлен из карбона, за счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность и коррозийную стойкость.

Неразборный усиленный хаб из сплава магния и алюминия обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.



Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.



Видеоголова c контрбалансом для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Жидкостные картриджи и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность панорамирования и наклонов.



Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.



Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.



Технические характеристики комплекта:

• Вес, кг – 3,72

• Допустимая нагрузка, кг – 6

• Максимальная высота, см – 183

• Минимальная высота, см – 34

• Количество секций – 4

• Материал – карбон/магний/алюминий