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Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro Aero A3883TS6PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8069

Benro A3883TS6PRO штатив Aero с видеоголовой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Максимальная высота, см – 184 Допустимая нагрузка, кг – 6

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A3883Т. Незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который можно взять с собой в путешествие, не обременяя свое снаряжение лишним объемом.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях.

Одна из ножек штатива откручивается и прикрепляется к центральной колоне, и вместе они образуют полно-функциональный монопод. Высота монопода 167 см.

В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.

Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Видеоголова c контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Жидкостные картриджи и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность панорамирования и наклонов.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 60
  • Максимальная высота, см – 184
  • В сложенном виде, см – 70
  • Допустимая нагрузка, кг – 6
  • Вес, кг – 3,7
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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