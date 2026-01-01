Артикул: DAN-2622

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Rotolight (R500) 360° Ball Swivel to 1/4” Adapter шаровая головка.

Компактная и легкая шаровая головка используется для установки различного фото, осветительного и аудио оборудования на штативы, стойки, фото и видеокамеры и др.

Один поворотный рычаг надежно фиксирует выбранный угол наклона. Допустимая нагрузка 1,5 кг.

Верхний установочный винт с резьбой ¼. В нижней части головки гнездовой крепеж на ¼. В комплекте адаптер для установки головки в башмак фотокамеры.