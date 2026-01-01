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KUPO KS-CB03 Mini Ball Head W/ Hot Shoe Adapter шаровая голова с адаптером для горячего башмака
KUPO KS-CB03 Mini Ball Head W/ Hot Shoe Adapter шаровая голова с адаптером для горячего башмака

KUPO KS-CB03 Mini Ball Head W/ Hot Shoe Adapter шаровая голова с адаптером для горячего башмака

Kupo
Артикул: OLE-1638

 KUPO KS-CB03 Mini Ball Head W/ Hot Shoe Adapter шаровая голова с адаптером для горячего башмака

Шаровая головка свободно перемещается и фиксируется по всем направлениям. Дополнительный желобок даёт возможность наклона шара на 90 градусов в одном направлении. Адаптер «горячий башмак» также оснащён гнездом с резьбой 1/4''-20 в нижней части шаровой головки из прочного алюминия.

Описание

KUPO KS-CB03 Mini Ball Head W/ Hot Shoe Adapter шаровая голова с адаптером для горячего башмака

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