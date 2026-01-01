Benro S8Pro видеоголова.

Видеоголова выдерживает нагрузку до 8 кг. Восемь ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.
Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.
Характеристики :
Нагрузка – 8 кг
Высота – 14,5 см
Вес – 2,47 кг
Быстросъемная площадка – QR8PRO
Диапазон наклона – +90/-75 градусов
Контрбаланс – 8 ступеней