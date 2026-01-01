Benro GH2F Gimbal Head Folding Travel складная карданная голова

Описание

Высокая допустимая нагрузка 10 кг позволяет использовать тяжелые камеры с большими телеобъективами.

С карданной головой Benro Gimbal Head GH2F вам доступны экстремальные углы наклона камеры и идеальная балансировка тяжелых длиннофокусных объективов.

Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Голова состоит из 3 частей

База, угловой кронштейн, быстросъемная площадка.

Все три части можно использоваться как в сборе, так и отдельно.

База

Вертикальный зажим для установки площадок совместимых с Arca-Swiss.

Разъемы ¼ и 3/8 дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Поворотные механизмы на 360 градусов установлены на горизонтальной и вертикальной осях.

Отдельные ручки фиксируют движения панорамирования и наклона для более полного контроля настройки и имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Вертикальная цифровая шкала для повторяемых значений высоты камеры.

Цифровая шкала на диске панорамирования для точного угла поворота камеры.

Пузырьковый уровень для установки камеры по линии горизонта.

Угловой кронштейн

На одной части расположена пластина Arca-Swiss для установки на совместимые головы и другие опоры.

На второй части с двух сторон расположены зажимы для площадок совместимых с Arca-Swiss.

Разъемы ¼ и 3/8 дюйма для установки различных аксессуаров.

Складная конструкция.

Площадка

Быстросъемная площадка PL100 совместимая с системой Arca-Swiss гарантирует быструю установки и надежную фиксацию. Удлиненная форма площадки для дополнительной балансировки камеры в зависимости от используемого объектива.

Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Ограничительные борта в верхней части площадки для дополнительной фиксации камеры.

Транспортировка

Предусмотрено два варианта транспортировки.

Снять голову со штатива, сложить и перевозить в прилагаемом чехле.

Сложить голову непосредственно на штативе, в сложенном виде голова компактная и не занимает много места.





Технические характеристики: