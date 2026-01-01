Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style

Прецизионное перемещение по всем трем осям с использованием больших ручек управления позволяет выполнять минимальную настройку, гарантируя абсолютное точное позиционирование для идеального снимка.
Большие перемещения могут быть сделаны путем отсоединения винтовой передачи по каждой оси. Три пузырьковых уровня.
Конструкция головки из магниевого сплава.
Характеристики:
Движение:
Наклон +90 * / - 30
По горизонту -90 * / + 30 *.
Размеры: 145 x 139 x 109 мм
Тип головки: 3D
Высота головки: 10 см
Максимальная нагрузка: 6 кг