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Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style
Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style

Benro GD3WH редукторная 3D голова Arca-swiss style

Benro
Артикул: DAN-8318

Штативная головка Benro GD3WH Geared Head спроектирована так, чтобы предлагать фотографам быстрое и точное позиционирование камеры.

Описание

Прецизионное перемещение по всем трем осям с использованием больших ручек управления позволяет выполнять минимальную настройку, гарантируя абсолютное точное позиционирование для идеального снимка.
Большие перемещения могут быть сделаны путем отсоединения винтовой передачи по каждой оси. Три пузырьковых уровня.
Конструкция головки из магниевого сплава.

Характеристики:
Движение:
 Наклон +90 * / - 30
 По горизонту -90 * / + 30 *.
Размеры: 145 x 139 x 109 мм
Тип головки: 3D
Высота головки: 10 см
Максимальная нагрузка: 6 кг

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