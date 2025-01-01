Benro DJ-80 стандартная штативная 2D-голова

Phottix C8 – кабель, совместим с техникой систем Canon.
Benro DJ-80 – стандартная легкая 2D-голова для монопода со съемной площадкой.
Характеристики:
Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
