Benro DJ-80 стандартная штативная 2D-голова

Benro DJ-80 стандартная штативная 2D-голова

Benro
Артикул: NVF-1986

Benro DJ-80 – стандартная легкая 2D-голова для монопода со съемной площадкой.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • высота, мм – 63
  • диаметр резьбы под камеру – 1/4"
  • диаметр резьбы под штатив – 3/8"
  • вес, кг – 0,26

 

