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-15 %
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг
QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг

QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг

QZSD
Артикул: MTG-0882

QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга с большой нагрузкой для штатива. Карбоновая штанга для установки оборудования в горизонтальной плоскости с цанговыми зажимами. Длина - 46 -104 см. Крепежный винт - 3/8". Максимальная нагрузка - 7 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.83 кг.

Описание

QZSD YT03C – наклонная карбоновая штанга для штатива с большой нагрузкой

QZSD YT03C (артикул MTG-1865) – это профессиональная наклонная карбоновая штанга, предназначенная для установки на штатив. Она позволяет гибко позиционировать осветительное оборудование, микрофоны, мониторы и другие аксессуары под любым углом, обеспечивая максимальную свободу при съёмке.

Штанга изготовлена из высокопрочного карбона, что обеспечивает лёгкость и жёсткость конструкции при большой нагрузке. Наклонный механизм позволяет быстро менять угол наклона и фиксировать его в нужном положении. Это делает её незаменимым инструментом для студийной и выездной съёмки.

Назначение и применение

  • Крепление осветителей: для установки LED-панелей, моноблоков и вспышек.
  • Работа с микрофонами: для подвеса и позиционирования звукового оборудования.
  • Крепление мониторов: для удобного размещения видеомониторов на штативе.
  • Студийная и выездная съёмка: для гибкого позиционирования аксессуаров.

Ключевые особенности

  • Карбоновая конструкция: лёгкая, прочная и жёсткая.
  • Наклонный механизм: регулировка и фиксация угла наклона.
  • Большая нагрузка: выдерживает вес профессионального оборудования.
  • Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
  • Совместимость со штативами: устанавливается на стандартные штативные крепления.
  • Прочная конструкция: надёжность при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

  • Тип: наклонная штанга для штатива
  • Бренд: QZSD
  • Модель: YT03C
  • Материал: карбон
  • Применение: крепление осветителей, микрофонов, мониторов

Как использовать штангу

  1. Установка на штатив: закрепите штангу на штативе через стандартное крепление.
  2. Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона с помощью механизма.
  3. Крепление аксессуара: установите осветитель, микрофон или монитор.
  4. Фиксация: зафиксируйте штангу в нужном положении.
  5. Съёмка: используйте для гибкого позиционирования оборудования.

Преимущества использования

  • Гибкость: точная настройка угла наклона.
  • Лёгкость: карбоновая конструкция не утяжеляет штатив.
  • Надёжность: выдерживает большие нагрузки.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием

  • Штативы: с соответствующим креплением.
  • Осветители: LED-панели, моноблоки, вспышки.
  • Звуковое оборудование: микрофоны, рекордеры.
  • Мониторы: видеомониторы для контроля изображения.

Уход и хранение

  • Храните штангу в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Не превышайте максимальную нагрузку.

Комплектация

В стандартную поставку входит наклонная карбоновая штанга QZSD YT03C.

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