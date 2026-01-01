QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг

Описание

QZSD YT03C – наклонная карбоновая штанга для штатива с большой нагрузкой

QZSD YT03C (артикул MTG-1865) – это профессиональная наклонная карбоновая штанга, предназначенная для установки на штатив. Она позволяет гибко позиционировать осветительное оборудование, микрофоны, мониторы и другие аксессуары под любым углом, обеспечивая максимальную свободу при съёмке.

Штанга изготовлена из высокопрочного карбона, что обеспечивает лёгкость и жёсткость конструкции при большой нагрузке. Наклонный механизм позволяет быстро менять угол наклона и фиксировать его в нужном положении. Это делает её незаменимым инструментом для студийной и выездной съёмки.

Назначение и применение

Крепление осветителей: для установки LED-панелей, моноблоков и вспышек.

для установки LED-панелей, моноблоков и вспышек. Работа с микрофонами: для подвеса и позиционирования звукового оборудования.

для подвеса и позиционирования звукового оборудования. Крепление мониторов: для удобного размещения видеомониторов на штативе.

для удобного размещения видеомониторов на штативе. Студийная и выездная съёмка: для гибкого позиционирования аксессуаров.

Ключевые особенности

Карбоновая конструкция: лёгкая, прочная и жёсткая.

лёгкая, прочная и жёсткая. Наклонный механизм: регулировка и фиксация угла наклона.

регулировка и фиксация угла наклона. Большая нагрузка: выдерживает вес профессионального оборудования.

выдерживает вес профессионального оборудования. Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.

подходит для различных типов аксессуаров. Совместимость со штативами: устанавливается на стандартные штативные крепления.

устанавливается на стандартные штативные крепления. Прочная конструкция: надёжность при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Тип: наклонная штанга для штатива

наклонная штанга для штатива Бренд: QZSD

QZSD Модель: YT03C

YT03C Материал: карбон

карбон Применение: крепление осветителей, микрофонов, мониторов

Как использовать штангу

Установка на штатив: закрепите штангу на штативе через стандартное крепление. Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона с помощью механизма. Крепление аксессуара: установите осветитель, микрофон или монитор. Фиксация: зафиксируйте штангу в нужном положении. Съёмка: используйте для гибкого позиционирования оборудования.

Преимущества использования

Гибкость: точная настройка угла наклона.

точная настройка угла наклона. Лёгкость: карбоновая конструкция не утяжеляет штатив.

карбоновая конструкция не утяжеляет штатив. Надёжность: выдерживает большие нагрузки.

выдерживает большие нагрузки. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием

Штативы: с соответствующим креплением.

с соответствующим креплением. Осветители: LED-панели, моноблоки, вспышки.

LED-панели, моноблоки, вспышки. Звуковое оборудование: микрофоны, рекордеры.

микрофоны, рекордеры. Мониторы: видеомониторы для контроля изображения.

Уход и хранение