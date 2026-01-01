QZSD YT03C наклонная карбоновая штанга 104 см с нагрузкой до 7 кг

QZSD YT03C – наклонная карбоновая штанга для штатива с большой нагрузкой
QZSD YT03C (артикул MTG-1865) – это профессиональная наклонная карбоновая штанга, предназначенная для установки на штатив. Она позволяет гибко позиционировать осветительное оборудование, микрофоны, мониторы и другие аксессуары под любым углом, обеспечивая максимальную свободу при съёмке.
Штанга изготовлена из высокопрочного карбона, что обеспечивает лёгкость и жёсткость конструкции при большой нагрузке. Наклонный механизм позволяет быстро менять угол наклона и фиксировать его в нужном положении. Это делает её незаменимым инструментом для студийной и выездной съёмки.
Назначение и применение
- Крепление осветителей: для установки LED-панелей, моноблоков и вспышек.
- Работа с микрофонами: для подвеса и позиционирования звукового оборудования.
- Крепление мониторов: для удобного размещения видеомониторов на штативе.
- Студийная и выездная съёмка: для гибкого позиционирования аксессуаров.
Ключевые особенности
- Карбоновая конструкция: лёгкая, прочная и жёсткая.
- Наклонный механизм: регулировка и фиксация угла наклона.
- Большая нагрузка: выдерживает вес профессионального оборудования.
- Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
- Совместимость со штативами: устанавливается на стандартные штативные крепления.
- Прочная конструкция: надёжность при интенсивной эксплуатации.
Технические характеристики
- Тип: наклонная штанга для штатива
- Бренд: QZSD
- Модель: YT03C
- Материал: карбон
- Применение: крепление осветителей, микрофонов, мониторов
Как использовать штангу
- Установка на штатив: закрепите штангу на штативе через стандартное крепление.
- Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона с помощью механизма.
- Крепление аксессуара: установите осветитель, микрофон или монитор.
- Фиксация: зафиксируйте штангу в нужном положении.
- Съёмка: используйте для гибкого позиционирования оборудования.
Преимущества использования
- Гибкость: точная настройка угла наклона.
- Лёгкость: карбоновая конструкция не утяжеляет штатив.
- Надёжность: выдерживает большие нагрузки.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Совместимость с оборудованием
- Штативы: с соответствующим креплением.
- Осветители: LED-панели, моноблоки, вспышки.
- Звуковое оборудование: микрофоны, рекордеры.
- Мониторы: видеомониторы для контроля изображения.
Уход и хранение
- Храните штангу в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Не превышайте максимальную нагрузку.