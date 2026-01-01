Артикул: DAN-8050

Benro VT2 база для моноподов.

База для монопода VT2 добавит устойчивости вашему моноподу с помощью 3-х складных ножек. Совместима с большинством моноподов на рынке (резьба 3/8"). Обеспечивает плавные движения панорамирования и наклона благодаря шаровому шарниру, который можно зафиксировать с помощью фиксирующей ручки типа барашек.