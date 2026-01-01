Характеристики:
Высота – 6 см
В сложенном виде – 14 см
Вес – 370 гр
Характеристики:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro VT2 база для моноподов.
База для монопода VT2 добавит устойчивости вашему моноподу с помощью 3-х складных ножек. Совместима с большинством моноподов на рынке (резьба 3/8"). Обеспечивает плавные движения панорамирования и наклона благодаря шаровому шарниру, который можно зафиксировать с помощью фиксирующей ручки типа барашек.
Характеристики:
Высота – 6 см
В сложенном виде – 14 см
Вес – 370 гр
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