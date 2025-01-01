images
Cullmann POD STRAP 600 black ремень для штатива

Cullmann POD STRAP 600 black ремень для штатива

Cullmann
Артикул: OLE-1419

Cullmann POD STRAP 600 black – специально разработанный ремень для комфортной и надежной переноски штатива. Изготовлен из особого материала и имеет эргономичную изогнутую форму. Данную модель ремня можно использовать также для камер и сумок. Длина ремешка, см – от 53 до 72; размер широкой (плечевой) части, мм – 370х65х17. Вес, г – 147.

Описание

Cullmann POD STRAP 600 black ремень для штатива

Видео

