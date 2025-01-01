Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-550B (черный, со встроенной кнопкой)

Артикул: DAN-0578

SelfiPod S-550B – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена Bluetooth-кнопкой, благодаря чему модель удобно использовать в экстремальных условиях.