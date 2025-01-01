Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-450R (оранжевый, с пультом управления)

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SelfiPod S-450R – пятисекционная стальная рукоятка оранжевого цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и крепежным винтом с резьбой 1/4". Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1180, минимальная, мм – 230 мм. Вес монопода, г – 200. Также в комплекте предоставляется Bluetooth-пульт, что дает дополнительную свободу в съемке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов