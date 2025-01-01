Cullmann SMARTselfie Zoom Black монопод для селфи черный

Москва
Cullmann SMARTselfie Zoom Black – монопод для селфи SMARTselfie Zoom, который предлагается только в черном цвете, привлекает внимание прочностью своей конструкции, максимальным четырехкратным выдвижением на длину до 84 см и расширенными функциями управления.
Предлагая возможность управления полным диапазоном зума смартфона на платформе iOS или Android, SMARTselfie Free гарантирует свободу творчества и расширяет границы возможностей при создании фотоснимков. С помощью бесплатного приложения можно управлять полным диапазоном зума через SMARTselfie Zoom, а положение камеры можно менять с режима для селфи на обычный режим съемки. Если требуется съемка с верхнего ракурса монопод SMARTselfie Zoom можно установить на любой штатив с помощью резьбового крепления 1/4 дюйма, предусмотренного с нижней стороны рукоятки. Чтобы использовать все функции CULLMANN SMARTselfie, необходимо установите соответственное приложение, скачав его с официального сайта.
Характеристики:
