Cullmann SMARTselfie Zoom Black монопод для селфи черный
Cullmann
Артикул: NVF-6217

Cullmann SMARTselfie Zoom Black – монопод для селфи SMARTselfie Zoom, который предлагается только в черном цвете, привлекает внимание прочностью своей конструкции, максимальным четырехкратным выдвижением на длину до 84 см и расширенными функциями управления.

Описание

Предлагая возможность управления полным диапазоном зума смартфона на платформе iOS или Android, SMARTselfie  Free гарантирует свободу творчества и расширяет границы возможностей при создании фотоснимков.  С помощью бесплатного приложения можно управлять полным диапазоном зума через SMARTselfie Zoom, а положение камеры можно менять с режима для селфи на обычный режим съемки. Если требуется съемка с верхнего ракурса монопод SMARTselfie Zoom можно установить на любой штатив с помощью резьбового крепления 1/4 дюйма, предусмотренного с нижней стороны рукоятки. Чтобы использовать все функции CULLMANN SMARTselfie, необходимо установите соответственное приложение, скачав его с официального сайта.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 23
  • длинна максимальная, см – 84
  • материал – алюминий
  • Bluetooth – есть
  • максимальная нагрузка, кг – 0,75
  • вес, г – 155

