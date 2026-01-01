FST ST-107 монопод

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Легкий и прочный карбоновый четырехсекционный монопод FST ST-107.
Диапазон регулировки 46-140 см.
Цанговый механизм фиксации секций монопода позволяет в считанные секунды разложить и сложить монопод.
Допустимая максимальная нагрузка 15 кг.
Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.
Вес 400 гр.
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