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FST ST-107 монопод
FST ST-107 монопод
FST ST-107 монопод

FST ST-107 монопод

FST
Артикул: DAN-2116

Легкий и прочный карбоновый четырехсекционный монопод FST ST-107.

Диапазон регулировки 46-140 см.

Цанговый механизм фиксации секций монопода позволяет в считанные секунды разложить и сложить монопод.

Допустимая максимальная нагрузка 15 кг.

Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.

Вес 400 гр.

Описание

FST ST-107 монопод

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