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YC Onion S2 (Sony) кабель

YC Onion S2 (Sony) кабель

YC Onion
Артикул: OLE-4588

Синхрокабель длиной 1 метр для беспроводного управления камерами Sony. Тип S2. Поддерживает подключение к пультам дистанционного управления и радиосинхронизаторам. Подходит для широкого спектра камер Sony: a9/a9 II, a7/a7 II/a7 III/a7S/a7R/a7R II/ a7R III, a3000/a5000/a6000/a6300/a6400/a6500, a77 II, a99 II. a58, HX50, HX60, HX400, HX300, RX1R, RX10, RX100 II/RX100 III/RX100 IV/RX100V/RX100 VI, NEX-3NL

Описание

YC Onion S2 (Sony) кабель

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