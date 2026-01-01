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YC Onion S1 (Sony, Konica minolta) кабель

YC Onion S1 (Sony, Konica minolta) кабель

YC Onion
Артикул: OLE-4586

Синхрокабель длиной 1 метр для беспроводного управления камерами Sony и Konica minolta. Тип S1. Поддерживает подключение к пультам дистанционного управления и радиосинхронизаторам. Подходит для широкого спектра камер Sony: a33, a35, a37, a55, a57, a65, a77, a99, a100, a200, a300, a350, a400, a450, a500, a550, a560, a700, a850, a900; Konica minolta: DIMAGE a1/a2, 3, 4, 5, 7/7i/7Hi/9, DYNAX 5D/7D.

Описание

YC Onion S1 (Sony, Konica minolta) кабель

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