images
YC Onion N3 (Canon) кабель

YC Onion N3 (Canon) кабель

YC Onion
Артикул: OLE-4585

Синхрокабель длиной 1 метр для беспроводного управления камерами Canon. Тип N3. Поддерживает подключение к пультам дистанционного управления и радиосинхронизаторам. Подходит для широкого спектра камер Canon: 7D/7D II, 6D/6D II, 10D/20D/30D/40D/50D, 5D/5D II/5D III/5D IV, 1D/1D II/1D III/ 1D IV, 1DX/1DX II/1DX III

Описание

YC Onion N3 (Canon) кабель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Свадебный конкурс

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.