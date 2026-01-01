Rekam RD50-2.4R приемное устройство для радиотрансмиттера RD50T 5 групп по 10 каналов

На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше 10 осветителей по одному каналу.
Важно! Радиоресивер следует подключать к выключенному осветителю!
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RD50-2.4R – ресивер (приемник) для радиотрансмиттера RD50T. Работает по пятидесяти радиоканалам с частотой 2,4 ГГц и обеспечивает идеальную синхронизацию затвора фотокамеры с студийными импульсными осветителями Rekam серии ProfiLight.
На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше 10 осветителей по одному каналу.
Важно! Радиоресивер следует подключать к выключенному осветителю!
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