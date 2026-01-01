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Rekam RD50-2.4T радиотрансмиттер 5 групп по 10 каналов

Rekam RD50-2.4T радиотрансмиттер 5 групп по 10 каналов

Rekam
Артикул: NVF-2949

Rekam RD50-2.4T – радиотрансмиттер (передатчик) для синхронизации затвора фотокамеры с импульсными осветителями серии ProfiLight. Работает по пятидесяти радиоканалам с частотой 2,4 ГГц, обеспечивает идеальную синхронизацию затвора фотокамеры со студийными импульсными осветителями. Выходная мощность трансмиттера – 0,5 мВт.

Описание

На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше 10 осветителей по одному каналу.

Важно! Радиоресивер следует подключать к выключенному осветителю!

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