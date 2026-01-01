Zhiyun LN-UCTRS25-B01 кабель для Crane 3S для видео контроля камеры Sony

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель подключения предназначен для синхронизации фотокамеры Sony с ручкой стабилизатора. Обеспечивает качественную передачу сигнала, имеет оптимальную длину для подключения. Разъем 3,5 мм подключается к камере Sony. Разъем USB Type-C подключается к CRANE 3S.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter