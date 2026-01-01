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Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером
Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером
Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером
Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером
Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером

Yongnuo TC-80 (N2) пульт управления проводной с таймером

Yongnuo
Артикул: NVF-7767

Yongnuo TC-80 (N2) – пульт управления проводной с таймером, используется для дистанционного управления и программирования срабатывания спуска затвора фотокамер Nikon. Тип кабеля – N2.

Описание

Пульт выпускается в версиях для Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Режимы:

  • таймер автоспуска затвора
  • интервальный таймер срабатывания затвора
  • таймер для длительных выдержек
  • функция установки счетчика кадров

Таймер может быть установлен на время от 0 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд. Задержка спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал экспозиции: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду.

В выключенном состоянии работает как проводной спусковой тросик.

Характеристики:

  • длина провода, см – 80
  • размер, мм – 40х20х143
  • вес, г – 85 (без батареи)

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