images
Yongnuo MC-36R S1 пульт управления с таймером

Yongnuo MC-36R S1 пульт управления с таймером

Yongnuo
Артикул: NVF-7762

Yongnuo MC-36R S1 – пульт управления с таймером, используется для дистанционного управления и программирования срабатывания спуска затвора фотокамер Sony. Радиус действия, м – 100. Тип кабеля – S1.

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Теперь управлять фотокамерой можно на расстоянии до 100 метров! Гораздо удобней менять настройки камеры на расстоянии, если она находится в труднодоступном, скрытном, опасном или удаленном месте.Пульт использует для передачи данных радиодиапазон 2,4 ГГц, что гарантирует стабильность передачи сигнала и надежную помехоустойчивость. Кроме того, 14 независимых каналов позволяет одновременно использовать несколько радиотаймеров-тросиков без опасений перекрестного срабатывания.Характеристики:

  • рабочая частота – 2,4 ГГц
  • размер передатчика, мм – 155x40x18
  • дистанция, м – до 100
  • питание передатчика – 2 элемента ААА
  • питание приемника – CR-2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.