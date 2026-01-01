Yongnuo MC-36R S1 пульт управления с таймером

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Теперь управлять фотокамерой можно на расстоянии до 100 метров! Гораздо удобней менять настройки камеры на расстоянии, если она находится в труднодоступном, скрытном, опасном или удаленном месте.Пульт использует для передачи данных радиодиапазон 2,4 ГГц, что гарантирует стабильность передачи сигнала и надежную помехоустойчивость. Кроме того, 14 независимых каналов позволяет одновременно использовать несколько радиотаймеров-тросиков без опасений перекрестного срабатывания.Характеристики: