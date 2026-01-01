Yongnuo MC-36B N1 пульт управления проводной с таймером

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эа модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

В выключенном состоянии работает как проводной спусковой тросик.

Внимание! В связи с тем, что у разных моделей фотокамер Nikon разные разъемы для подключения спусковых тросиков, при выборе типа таймера-пульта Yongnuo MC-36 для Nikon обращайте внимание на тип кабеля – N1 или N3.

Характеристики: