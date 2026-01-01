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Yongnuo MC-36 C1 пульт управления проводной с таймером

Yongnuo MC-36 C1 пульт управления проводной с таймером

Yongnuo
Артикул: NVF-8526

Yongnuo MC-36 C1 – пульт управления проводной с таймером, для Canon. Модель подобна Canon TC-80. Совместима с Canon EOS 60D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 1000D, 1100D, 450D, 400D, 350D, 300D. 

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Технические особенности:

  • таймер автоспуска затвора – спусковой затвор фотокамеры будет активирован в установленное через пульт-таймер время
  • интервальный таймер срабатывания затвора – спусковой затвор фотокамеры будет активирован через определенные промежутки времени
  • таймер для длительных выдержек
  • функция установки периодичности кадров (срабатываний затвора)
  • звуковой сигнал (с возможностью отключения)
  • световой индикатор срабатывания затвора

В проводном пульте дистанционного управления Yongnuo MC-36 для Canon может быть установлен:

  • таймер на время от 0 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд
  • задержка спуска затвора – от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду
  • интервал экспозиции – от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду
  • интервал спуска затвора – от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду

Ввод числовых значений удобно выполняется большим пальцем с помощью дискового джойстика мультиселектора.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
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