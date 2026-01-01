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Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon
Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon
Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon
Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon
Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon
Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon

Yongnuo GPS N-918 N1 пульт управления с модулем для фотокамер Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-7600

Yongnuo GPS N-918 N1 – пульт управления с модулем для фотокамер Nikon. Предназначен для фиксации (внесения в EXIF фотоснимка) географических координат места съемки, что особенно полезно для фотографов, работающих в полевых условиях, съемок в путешествиях. С использованием GPS-логгера Yongnuo N-918 N1 можно размещать фотографии на web-сайтах с GPS-координатами места съемки.

Описание

Технические возможности:

  • фиксация – широты, долготы, высоты, времени
  • приемник использует систему координат – WGS84
  • время на холодный старт (первый старт, поиск спутников) – около 45 секунд
  • горячий запуск (спутники найдены) – около 5 секунд

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