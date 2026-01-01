Артикул: NVF-7600

Yongnuo GPS N-918 N1 – пульт управления с модулем для фотокамер Nikon. Предназначен для фиксации (внесения в EXIF фотоснимка) географических координат места съемки, что особенно полезно для фотографов, работающих в полевых условиях, съемок в путешествиях. С использованием GPS-логгера Yongnuo N-918 N1 можно размещать фотографии на web-сайтах с GPS-координатами места съемки.