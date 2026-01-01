Pixel TC-252/S1 проводной пульт ДУ с таймером

Модель выполняет спуск затвора, а также поддерживает режим Bulb. Пульт оснащен функцией таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer) и таймер длительной экспозиции (long exposure count). Также предусмотрена функция счетчик кадров и подсветка ЖК-экрана.
Время задержки таймера от 0 сек. до 99 часов 59 минут 59 сек. с интервалом 1 секунда, а время экспозиции от 0 сек. до 99 часов 59 минут 59 сек. с интервалом 1 секунда.
Совместимость:
- Sony DSLR – α900, α850, α700, α560, α550, α500, α450, α400, α350, α300, α200, α100, α77, α65, α57,α55, α35, α33
- Konica Minolta DIMAGE – α2, α1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNАX 7D, 5D