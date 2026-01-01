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Pixel RC-208/S1 спусковой тросик

Pixel RC-208/S1 спусковой тросик

Pixel
Артикул: NVF-7962

Pixel RC-208/S1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Sony и Konika Minolta. Спусковая кнопка имеет два положения, при полунажатии – активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой.

Описание

Совместимость:

  • Sony DSLR – α900, α850, α700, α560, α550, α500, α450, α400, α350, α300, α200, α100
  • Sony DSLR – α77, α65, α57, α55, α35, α33
  • Konika Minolta DIMAGE – α2, α1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3
  • Konika Minolta – 7D, 5D

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