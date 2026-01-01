Совместимость:
- Panasonic – DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ150, DMC-FZ200
- Panasonic – LC-1, L1, L10
- Panasonic – G1, G2, G3, G5, G10
- Panasonic – GF1, GH1, GH2
- Leica – DIGILUX2, DIGILUX
Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel RC-208/L1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Panasonic и Leica. Спусковая кнопка имеет два положения, при полунажатии – активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой.
Совместимость:
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