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Pixel RC-208/L1 спусковой тросик

Pixel RC-208/L1 спусковой тросик

Pixel
Артикул: NVF-7963

Pixel RC-208/L1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Panasonic и LeicaСпусковая кнопка имеет два положения, при полунажатии – активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой.

Описание

Совместимость:

  • Panasonic – DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ150, DMC-FZ200
  • Panasonic – LC-1, L1, L10
  • Panasonic – G1, G2, G3, G5, G10
  • Panasonic – GF1, GH1, GH2
  • Leica – DIGILUX2, DIGILUX

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