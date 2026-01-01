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Pixel RC-201/DC1 спусковой тросик 1 м для Nikon

Pixel RC-201/DC1 спусковой тросик 1 м для Nikon

Pixel
Артикул: NVF-7960

Pixel RC-201/DC1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Nikon D80 и D70. Спусковая кнопка имеет два положения, при полунажатии – активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой.

Описание

Pixel RC-201/DC1 спусковой тросик 1 м для Nikon

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