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Pixel J3,5-E3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS
Pixel J3,5-E3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS

Pixel J3,5-E3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS

Pixel
Артикул: NVF-7986

Pixel J3,5-E3 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Canon EOS. Разъемы - 2,5-3,5 мм.

Описание

Совместим с камерами:

  • Canon EOS – 1100D, 1000D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 60Da, 60D, 70D
  • Rebel – T4i, Rebel T3i, Rebel T3, Rebel T2i, Rebel T1i, Rebel XSi, Rebel XS, Rebel XTi, Rebel XT, Rebel, Kiss X
  • Canon Powershot – G10, G11, G12, G1X
  • Canon EOS – 3000, 300, 300V, 50E, 50, 33, 30, ELAN 7/7E, ELAN 7NE, ELAN II/IIE, Rebel – 2000, Rebel GII, Rebel G, Rebel T2, Rebel Ti, Rebel XS, IX Lite
  • Canon – Kiss X6, Kiss X5, Kiss X4, Kiss X3 Digital, Kiss X2, Kiss X, Kiss N, Kiss F, Kiss

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